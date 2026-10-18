В результате массированного налёта украинских дронов на Петербург повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных домовладения, один человек погиб, ещё пятеро, включая детей, госпитализированы.
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