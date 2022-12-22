Может привести к длительному безденежью: приметы на 23 декабря

Сегодня, 23 декабря — Мина — светлые очи. На Руси Мину считали целителем от глазных болезней. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, правду — от лжи.