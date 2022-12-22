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  • YSKOL
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  • Николаевна
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Может привести к длительному безденежью: приметы на 23 декабря

Сегодня, 23 декабря  — Мина — светлые очи. На Руси Мину считали целителем от глазных болезней. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, правду — от лжи.

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