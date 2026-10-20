Рассмотреть вопрос о том, имел ли конгресс США конституционные полномочия запрещать производство крепких спиртных напитков в частных домах для личного потребления более 150 лет назад, согласился Верховный суд США, сообщила 19 октября пресс-служба суда.
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