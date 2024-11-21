SRF: швейцарские боеприпасы были поставлены Киеву через Польшу вопреки запрету

Свыше 640 тысяч боеприпасов швейцарского производства для снайперского оружия было поставлено Киеву через Польшу вопреки действующему в Швейцарии запрету на реэкспорт таких материалов в зоны конфликтов, сообщает швейцарская телекомпания SRF и информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO) страны.