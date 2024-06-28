Александр Збруев: “У меня и любви к России просто не осталось”

Хотелось воскликнуть " Во, дурак !" , и тут же мысль - а ведь сволочь настоящая !

Валерий Емельянов

До чего же сволочной народ,онэто говорил 20 лет назад и говорил ли .Автор дай ссылку где он обэтом сказал.А так туфту лепишь _пидар