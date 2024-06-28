Народный артист РСФСР Александр Збруев стал известен благодаря своим ролям в фильмах “Большая перемена” и “Ты у меня одна”.
Александр Збруев: “У меня и любви к России просто не осталось”
Комментарии
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Анфиса Иванова
Хотелось воскликнуть " Во, дурак !" , и тут же мысль - а ведь сволочь настоящая !
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1 час.
Валерий Емельянов
До чего же сволочной народ,онэто говорил 20 лет назад и говорил ли .Автор дай ссылку где он обэтом сказал.А так туфту лепишь _пидар
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40 мин.
лл
лина любимцева
А что, Збруева "страна огромная" напрягает?
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32 мин.
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