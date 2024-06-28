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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А что, Збруева "страна огромная" напрягает?Александр Збруев:...
  • Валерий Емельянов
    До чего же сволочной народ,онэто говорил 20 лет назад и говорил ли .Автор дай ссылку где он обэтом сказал.А так туфту...Александр Збруев:...
  • Анфиса Иванова
    Хотелось воскликнуть " Во, дурак !" , и тут же мысль - а ведь сволочь настоящая !Александр Збруев:...

Александр Збруев: “У меня и любви к России просто не осталось”

Александр Збруев: “У меня и любви к России просто не осталось”

Народный артист РСФСР Александр Збруев стал известен благодаря своим ролям в фильмах “Большая перемена” и “Ты у меня одна”.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Хотелось воскликнуть &quot; Во, дурак !&quot; , и тут же мысль - а ведь сволочь настоящая !
Ответить
1 час.
Валерий Емельянов
До чего же сволочной народ,онэто говорил 20 лет назад и говорил ли .Автор дай ссылку где он обэтом сказал.А так туфту лепишь _пидар
Ответить
40 мин.
лл
лина любимцева
А что, Збруева &quot;страна огромная&quot; напрягает?
Ответить
32 мин.

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