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"Не представляю, что будет": Зеленского предупредили о страшной мести Карлсона

"Не представляю, что будет": Зеленского предупредили о страшной мести Карлсона

Бывший советник Леонида Кучмы украинский эксперт Олег Соскин заявил в эфире YouТube-канала журналиста Александра Шелеста (внесен в России в список иноагентов), что американский журналист Такер Карлсон может отомстить Владимиру Зеленскому за грубые слова и опубликовать имеющиеся у него страшные факты про творящееся на Украине.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
У него мозги уже совсем истончились от наркоты, скоро сам подохнет. Кстати,карикатура на этого тварюгу очень хорошо отражает его сущность.
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И всё же: ну ПО-ЧЕ-МУ  Просроченный всё еще воняет??
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