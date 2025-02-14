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Царьград

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Прикидываются менеджерами по продажам и воруют доступ к электронной почте: Эксперты рассказали о новой уловке мошенников

Прикидываются менеджерами по продажам и воруют доступ к электронной почте: Эксперты рассказали о новой уловке мошенников

ИТ-специалисты предупредили о новой схеме интернет-мошенников. Теперь они притворяются менеджерами по продажам, чтобы узнать логин и пароль от электронной почты жертвы.

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