Больше 10 кг лекарств в чемодане иностранки нашли уссурийские таможенники

Гражданка Китая при въезде в Россию не задекларировала 10,5 кг лекарственных средств. Правонарушение выявили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска ДАПП Полтавка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.