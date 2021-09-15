Разница эпох для Ж. и М. в XXI веке, "где-то между первобытно-общинным строем и промежутком 1812-1861".

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаРазница эпох для Ж. и М. в XXI веке, "где-то между первобытно-общинным строем и промежутком 1812-1861". Ольга Таволга Плакат СССР. Все иллюстрации взяты в открытых источниках в сети. Про "тру м.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДа. Мужчины упорно не хотят расставаться со средневековьем)))Лариса КондаковаДумаю, меньше всего наши современные мужчины желали бы оказаться в средневековье. Настоящем средневековье, а не в их фантазиях на эту тему. Там пришлось бы напрягаться, чтобы выжить, гораздо существеннее чем обед готовить и полы мыть. Ведь это женская работа тогда считалась очень легкой по сравнению с той, что приходилось делать мужчинам.Элина МорозоваОб этом они не задумываются.. А сейчас их жизнь намного легче, чем у женщин. Сначала протирают штаны в офисе, потом отдыхают дома на всем готовом.Борис Шумилов"От таких иллюзий мог бы помочь тур в Афганистан, но туристические агентства их почему-то не очень охотно предоставляют на данный момент." - Вот феминюгам точно надо ехать туда качать права.))Элина МорозоваЕсли вам нравится дикая какраньшия , то счастливого пути. Ну а есть люди современные, смотрящие не в прошлое, а в будущее)))Лариса КондаковаЯ, конечно, сильно извиняюсь. Но и автора сего комментария тоже не видно на борту данного самолета.Элина МорозоваЕму работать не хочется)))Комментировать
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