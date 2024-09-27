Аналитики назвали самые комфортные новостройки Ямала

Два жилых комплекса в Новом Уренгое (ЯНАО) вошли в федеральный топ застройщиков. Оценивались потребительские качества ЖК, в том числе транспортная доступность, архитектура, фасады застроек, отмечает портал ЕРЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии