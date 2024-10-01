01/10/24==Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" начал поступать в российскую армию. На заседании Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге НРТК "Курьер" продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину.
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