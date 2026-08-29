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Царьград

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Угроза - прямо на кухне: Врач назвал опасные вещи, которые есть буквально у всех

Угроза - прямо на кухне: Врач назвал опасные вещи, которые есть буквально у всех

На кухне есть вещи, которые могут нанести немалый вред здоровью. О каких предметах идёт речь и что нужно делать, рассказал врач Владимир Ивашков.

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