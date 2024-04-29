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  • Валерий Вадимов
    Нарике..стиль бесподобный))Кое-что о занятия...
  • Элеонора Коган
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Уборка

Уборка

Люди делятся на два типа — на тех, кто убирается в квартире, чтобы было чисто, и тех, кто убирается, чтобы не было грязно.

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