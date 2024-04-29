Люди делятся на два типа — на тех, кто убирается в квартире, чтобы было чисто, и тех, кто убирается, чтобы не было грязно.
Уборка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Люди делятся на два типа — на тех, кто убирается в квартире, чтобы было чисто, и тех, кто убирается, чтобы не было грязно.
Свежие комментарии