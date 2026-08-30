Результаты: Bretagne Classic — CIC-2026. Результаты

Plouay — Plouay, 228 км 1 AranburuAlex Cofidis 5:21:13 2 KampAlexander Uno-X Mobility 0:04 3 BorgoAlessandro Bahrain — Victorious 0:10 4 HerzogEmil Red Bull — BORA — hansgrohe 0:11 5 BerckmoesJenno Lotto Intermarché ,, 6 LapeiraPaul Decathlon CMA CGM Team ,, 7 GrégoireRomain Groupama — FDJ United ,, 8 PluimersRick Tudor Pro Cycling Team ,,.