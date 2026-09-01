Агата Муцениеце отвела в школу детей от Павла Прилучного

37-летняя Агата Муцениеце, как и другие селебрити, проводила в школу детей от бывшего мужа Павла Прилучного.
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