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340 миллионов рублей получит Приморье для ликвидации последствий наводнения, а уже ставшая знаменитой уссурийская дамба из насыпанной земли стоит 310 миллионов рублей. Одно из двух: или федеральный центр пожадничал, или дамба из насыпной земли, по документам, сделана из бриллиантов..