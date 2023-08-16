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340 миллионов рублей получит Приморье для ликвидации последствий наводнения

340 миллионов рублей получит Приморье для ликвидации последствий наводнения

Приморскому краю предоставят дополнительные средства из федерального бюджета на ликвидацию последствий наводнения.

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Комментарии
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Б
Бро
340 миллионов рублей получит Приморье для ликвидации последствий наводнения, а уже ставшая знаменитой уссурийская дамба из насыпанной земли стоит 310 миллионов рублей. Одно из двух: или федеральный центр пожадничал, или дамба из насыпной земли, по документам, сделана из бриллиантов..
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