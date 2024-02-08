Басилашвили раскритиковал новую версию «Мастера и Маргариты»

В российский прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита», режиссером которого является Михаил Локшин. Зрители по-разному отреагировали на новую экранизацию, в том числе ее раскритиковал легендарный артист Олег Басилашвили.
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