Захарова ответила Пашиняну фразой из «Собачьего сердца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном будущем 102-й российской военной базы в Гюмри.
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