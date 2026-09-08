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Татар-информ

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«Это отличники, будущие офицеры»: кто участвует в чемпионате Сухопутных войск

«Это отличники, будущие офицеры»: кто участвует в чемпионате Сухопутных войск

Воздушная разведка, марш-бросок, захват траншей и многие другие испытания ждут участников чемпионата Сухопутных войск, который стартовал сегодня в Казани.

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