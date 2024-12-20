Заведующей отделением Центра Илизарова в Кургане присвоено почетное звание

Указом Президента РФ Владимиром Путиным почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей консультативно-диагностического отделения Центра Илизарова в Кургане Наталье Сазоновой.
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