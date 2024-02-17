Стало известно, чем опасны фольга и пластик для человека

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет») Сергей Чудаков заявил, что алюминий, который присутствует в фольге и некоторых зубных пастах, может накапливаться в организме, причиняя ему вред.
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