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Царьград

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Роснано внедрило ИИ для снижения рисков инвестиций в науку

Роснано внедрило ИИ для снижения рисков инвестиций в науку

Виктор Ничипорчук из Роснано сообщил, что компания использует ИИ для снижения инвестиционных рисков на начальных стадиях проектов.

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