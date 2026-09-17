Роснано внедрило ИИ для снижения рисков инвестиций в науку

Виктор Ничипорчук из Роснано сообщил, что компания использует ИИ для снижения инвестиционных рисков на начальных стадиях проектов.
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