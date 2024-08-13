Посол Таиланда намерен привлечь туроператоров в Бурятию для развития туризма

Посол Таиланда в России намерен организовать приезд туроператоров из своей страны в Бурятию. Об этом сообщил вечером 12 августа глава республики Алексей Цыденов после встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Таиланд господином Сасиватом Вонгсинсаватом.