Дорога беды

Фото: pixabay● Вечером в селе Карманово на улице Октябрьской произошло ДТП. 23-летний водитель за рулем «Жигули» дрифтовал, после выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом марки «МТ».
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