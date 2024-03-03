Как российские пограничники спасали Армению@ Дмитрий Виноградов/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство.
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