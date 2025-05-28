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Эстонский тральщик забыл что-то у «Северного потока — 2»

Эстонский тральщик забыл что-то у «Северного потока — 2»

Тральщик ВМС Эстонии совершил переход по Балтийскому морю и встал рядом с «Северным потоком — 2».

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Комментарии
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Eduard
Решили трубы на металлолгм украсть?
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4 час.
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