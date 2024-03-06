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Матвиенко заявила, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

Матвиенко заявила, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

Донбасс — не место для покаяния культурных деятелей. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комментарии
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Роза Семиренко
Молодец Матвиенко! Только после заявлений должно быть действие! Почему филя опять на тв? Везде! Съездил один раз на Донбасс? Мы не хотим видеть его больше на тв! Услышите же это! Яна П-я, тебя все же услышали! Пожалуйста и дальше доноси мнение народа, может быть что то и поменяется в нашей «культурной» среде! И потом, Валентина Ивановна, когда Вы уже займётесь крестами, Любимовыми и проч, проч.?! Это же те, кто вредит нашей стране и народу!
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14 час.
РС
Роза Семиренко
Эрнстом!
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14 час.

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