Матвиенко заявила, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

Роза Семиренко

Молодец Матвиенко! Только после заявлений должно быть действие! Почему филя опять на тв? Везде! Съездил один раз на Донбасс? Мы не хотим видеть его больше на тв! Услышите же это! Яна П-я, тебя все же услышали! Пожалуйста и дальше доноси мнение народа, может быть что то и поменяется в нашей «культурной» среде! И потом, Валентина Ивановна, когда Вы уже займётесь крестами, Любимовыми и проч, проч.?! Это же те, кто вредит нашей стране и народу!