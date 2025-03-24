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Царьград

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Спортивный журналист Круглов объяснил затянувшееся отсутствие на связи

Спортивный журналист Круглов объяснил затянувшееся отсутствие на связи

Спортивный журналист Александр Круглов объяснил своё отсутствие на связи, сославшись на разряженный телефон и пребывание в запое.

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