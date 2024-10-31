В ЦАХАЛ заявили о сдаче в плен некоторых бойцов «Хезболлы»

Заместитель пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавия рассказала «Известиям», что некоторые бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» начали сдаваться в плен в ходе столкновений с израильской армией.
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