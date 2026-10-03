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Регионы России

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В Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

В Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

В Харькове произошла перестрелка между военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ). По информации издания «Инсайдер», инцидент произошёл ночью 2 октября на улице Сумской.

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