В Харькове произошла перестрелка между украинскими военными

В Харькове произошла перестрелка между военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ). По информации издания «Инсайдер», инцидент произошёл ночью 2 октября на улице Сумской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Почаще и помасштабней!