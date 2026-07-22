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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Просветов об «Авангарде»: «Очень сильный, кубковый состав. Ментально я уже готов помогать Серебрякову и всей команде»

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов высказался о своей роли в новой команде.  – Все знают, что основной вратарь «Авангарда» – Никита Серебряков.

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