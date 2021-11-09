Фокус внимания

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    Обожаю фильм!За рецепт спасибо!Жареные зеленые п...

Как не стать жертвой мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве

Как не стать жертвой мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве

Как не стать жертвой мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве Почему так часто доверчивые женщины, стремясь устроить свою личную жизнь, попадают в сети мошенников? Как не нарваться на мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве? Какие важные признаки говорят о том, что человек имеет не совсем чистые намерения и не тот, за кого себя выдает? Об этом с редакцией журнала “Фокус внимания” поделилась Елена Толкачева, эксперт-психолог в области отношений мужчин и женщин, основательница международного агентства знакомств.

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