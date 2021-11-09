Как не стать жертвой мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве Почему так часто доверчивые женщины, стремясь устроить свою личную жизнь, попадают в сети мошенников? Как не нарваться на мошенника, альфонса, пикапера при знакомстве? Какие важные признаки говорят о том, что человек имеет не совсем чистые намерения и не тот, за кого себя выдает? Об этом с редакцией журнала “Фокус внимания” поделилась Елена Толкачева, эксперт-психолог в области отношений мужчин и женщин, основательница международного агентства знакомств.