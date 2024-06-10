Что показал аудит Счетной палаты в Министерстве энергетики

Министерство энергетики не указало в своих отчетах газопровод высокого давления «Токуз-Кэйнарь-Мерень», являющийся государственной собственностью стоимостью 175,7 млн ​​леев, несмотря на то, что в соответствии с Постановлением Правительства № 117 от 2023 года Минэнерго является правопреемником прав и обязанностей Министерства инфраструктуры и регионального развития в сфере безопасности и энергоэфф .