Бедаш: после принятия закона о легализации гостевых домов, туристы будут в плюсе

Севастополь и Крым станут участниками эксперимента по легализации гостевых домов. Что это значит для рынка аренды гостевой недвижимости?О плюсах легализации гостевых домов в Севастополе, рассказала эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш По её словам, владельцы гостевых домов ожидают официального статуса, поскольку в рамках действующего законодательства у них такой возможности не было.
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