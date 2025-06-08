Бедаш: после принятия закона о легализации гостевых домов, туристы будут в плюсе

Севастополь и Крым станут участниками эксперимента по легализации гостевых домов. Что это значит для рынка аренды гостевой недвижимости?О плюсах легализации гостевых домов в Севастополе, рассказала эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш По её словам, владельцы гостевых домов ожидают официального статуса, поскольку в рамках действующего законодательства у них такой возможности не было.