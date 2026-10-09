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Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл

Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл

Формирования ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать окружение на северо-востоке Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции.

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