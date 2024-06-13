В США арестовали двух выходцев из России за экспорт техники в обход санкций

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум американцам российского происхождения в попытке незаконного экспорта снегоуборочной техники в Россию, нарушая действующие торгово-экспортные ограничения.
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