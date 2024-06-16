Мирное предложение Владимира Путина и что за ним может последовать Так получилось, что на «мирной конференции» 15–16 июня по Украине, который проходил в Швейцарии, когда автор писал эти строки, первым выступил Владимир Путин, хотя Россию туда и не приглашали.