Мирное предложение Владимира Путина и что за ним может последовать Так получилось, что на «мирной конференции» 15–16 июня по Украине, который проходил в Швейцарии, когда автор писал эти строки, первым выступил Владимир Путин, хотя Россию туда и не приглашали.
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