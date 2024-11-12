Анонсирован большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq 2026 с запасом хода 480 км и ценой от $80 185Бренд Cadillac компании General Motors представил электрический кроссовер Vistiq 2026 модельного года с запасом хода около 483 км и ценой от $80 185.