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Анонсирован большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq 2026 с запасом хода 480 км...

Анонсирован большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq 2026 с запасом хода 480 км...

Анонсирован большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq 2026 с запасом хода 480 км и ценой от $80 185Бренд Cadillac компании General Motors представил электрический кроссовер Vistiq 2026 модельного года с запасом хода около 483 км и ценой от $80 185.

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