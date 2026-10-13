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Курские новости

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Курского перевозчика обвиняют в мошенничестве на 15 млн рублей

Курского перевозчика обвиняют в мошенничестве на 15 млн рублей

Бизнесмен, занимающийся перевозкой пассажиров в Курске, предоставил ложные сведения о количестве льготников и получил более 15 млн рублей из бюджета.

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