За аферу с двумя участками земли полиция Кабардино-Балкарии привлекла к ответственности жителя Терека

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили факт мошенничества с недвижимостью, под подозрение в совершении которого попал 35-летний житель г.