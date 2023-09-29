За аферу с двумя участками земли полиция Кабардино-Балкарии привлекла к ответственности жителя Терека

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили факт мошенничества с недвижимостью, под подозрение в совершении которого попал 35-летний житель г.
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