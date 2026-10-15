Пожарные, пострадавшие при взрыве во время тушения пожара после атаки БПЛА в городе Жуковка, вскоре вновь приступят к работе в своей пожарно-спасательной части, сообщил мессенджере МАХ губернатор Брянской области Егор Ковальчук.