Температура растет: на смену дождю придет майское тепло

Черноморском побережье местами пройдёт дождь, будет дуть сильный ветер, воздух прогреется до +18°C. С 31 марта дожди прекратятся, а температура начнёт расти до +23°C, а к понедельнику достигнет +26°C Ранее писали: Не пропустит е! Астрономические чудеса апреля: затмение и звездопадАпрель 2024 года обещает быть богатым на астрономические события.