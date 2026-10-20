© APАрбитражный суд Москвы на полгода продлил процедуру банкротства в отношении компании «Майкрософт Рус», которая является российским подразделением американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation.
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