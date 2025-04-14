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Кабмин утвердил энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года, пишут «Известия». Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, она нацелена на гармоничное развитие добычи, переработки и генерации энергии с учётом потребностей как населения, так и бизнеса.

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