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В Италии может произойти забастовка из-за макарон, которые подорожали в этом году на 17%

В Италии может случиться массовая забастовка из-за роста цен на макароны. Ассоциация потребителей уже направила жалобу в специальные органы с просьбой провести проверку по данному факту.

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