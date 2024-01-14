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В Давосе обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности

В Давосе обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности

ВЭФ будет будет проходить в Давосе с 15 по 19 января 2024 года.фото: агентство «Москва»--> На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе эксперты обсудят «болезнь X», способную по смертности в 20 раз превзойти пандемию коронавирусной инфекции.

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