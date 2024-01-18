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Историк указал на приоритет РФ в открытии Антарктиды

Историк указал на приоритет РФ в открытии Антарктиды

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 19 января заявил, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте.

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