Аня Покров поделилась, что у нее «микроистерики» из-за внешнего вида! У блогерши начались небольшие проблемы с кожей на лице, и из-за этого у нее появились «микроистерики».
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Аня Покров поделилась, что у нее «микроистерики» из-за внешнего вида! У блогерши начались небольшие проблемы с кожей на лице, и из-за этого у нее появились «микроистерики».