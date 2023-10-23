Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Интересно, кто автор этого законопроекта, наверное именно так и ведут себя "спящие", начинающие выполнять заказ англо...Что делать с тако...
  • Владимир Морж
    Да, статья применяет односторонне. А почему?Что делать с тако...
  • Неизвестно Неизвестно
    Евреи-сионисты виноваты во всех мировых конфликтах, чтобы получать прибыль...Тель-Авив возмущё...

Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Эта поучительная история о том, почему с транснациональными корпорациями лучше не связываться. Характерно, что жертвами спонтанного и казалось бы беспричинного противостояния становятся здесь обыкновенные люди, а хозяева, как водится, прохлаждаются в безопасной сторонке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх