Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Эта поучительная история о том, почему с транснациональными корпорациями лучше не связываться. Характерно, что жертвами спонтанного и казалось бы беспричинного противостояния становятся здесь обыкновенные люди, а хозяева, как водится, прохлаждаются в безопасной сторонке.