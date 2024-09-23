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Психбольных оставили без света

Психбольных оставили без света

Одна из психиатрических больниц Новосибирска осталась без электричества на полтора часа. Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сегодня, 23 сентября, замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина сообщила, что 19 сентября с 8:40 до 10:10 произошло аварийное отключение электроэнергии в психиатрической больнице № 3 – в здании № 36 на улице Красноводская в Дзержинском районе Новосибирска.

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